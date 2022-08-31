قفزة قياسية جديدة للتضخم في منطقة اليورو

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة في يوليو الماضي بـ50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000؛ في محاولة للحد من ارتفاعات التضخم، ومواكبة الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.