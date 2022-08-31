قفزة قياسية جديدة للتضخم في منطقة اليورو

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 9.1% على أساس سنوي، مسجلًا قمة قياسية جديدة.
ووفق ما ذكرته "سكاي نيوز عربية"؛ فقد كان التضخم في منطقة اليورو قد سجل 8.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي.
ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تُضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.
وأشارت التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل ما بين 50 و75 نقطة أساس من أجل كبح التضخم المرتفع.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة في يوليو الماضي بـ50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000؛ في محاولة للحد من ارتفاعات التضخم، ومواكبة الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.