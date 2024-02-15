الرئيس البرازيلي: سلوك إسرائيل في غزة ليس له تفسير

انتقد رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم (الخميس)، الإجراءات الإسرائيلية في غزة، قائلاً: "إن سلوك إسرائيل في غزة ليس له تفسير، فهي تقتل النساء والأطفال بحجة قتال حماس".
وأضاف "سيلفا" خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة: "لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان استقبل الرئيس المصري قد استقبل في وقت سابق من اليوم، نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي يقوم بزيارة إلى مصر يجري خلالها محادثات حول غزة.
ويشارك الرئيس البرازيلي في اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الوضع في غزة وسيلقي خلاله كلمة.