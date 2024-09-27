الانتخابات الأمريكية: هاريس تتقدم بفارق طفيف على ترامب في الولايات المتأرجحة

ويأتي هذا التقدم لهاريس في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع سابق، أجرته "نيويورك تايمز"، أن ترامب يتقدم في أريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا، بينما يحظى تعهده بزيادة الرسوم الجمركية بدعم شعبي في بعض الدوائر؛ ما يوضح تفوُّقه الاقتصادي في هذه الولايات.