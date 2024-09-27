الانتخابات الأمريكية: هاريس تتقدم بفارق طفيف على ترامب في الولايات المتأرجحة

كشف استطلاع جديد للرأي، أجرته وكالة بلومبرغ بين الناخبين المحتملين، ونُشر الجمعة، تقدُّم المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس بفارق طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وذلك في 6 من الولايات الأمريكية المتأرجحة، مع تعادل المتنافسَين في ولاية جورجيا.
ويعكس الاستطلاع أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل ستكون حاسمة بفارق ضيق للغاية.
ووفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية" فقد أظهر الاستطلاع، الذي أجرته بلومبرغ نيوز/ مورنينغ كونسلت، تقدُّم هاريس بفارق 7 نقاط مئوية في نيفادا، و5 نقاط في بنسلفانيا، و3 نقاط في أريزونا وميشيغان وويسكونسن، ونقطتين في نورث كارولاينا، فيما تعادل المتنافسان في جورجيا.
وفي المجمل، سجَّلت هاريس تقدمًا بثلاث نقاط بين الناخبين المحتملين، وهو تقدم أعلى بنقطتين عن نتائج الشهر الماضي.
وأفاد الاستطلاع بأن 47% من الناخبين المحتملين يعتقدون أن هاريس ستفوز بالانتخابات، مقارنة بنحو 40% قالوا إن ترامب سيفوز.
ويظل ترامب متقدمًا على هاريس في مسألة التعامل مع الاقتصاد، لكن تقدمه تقلص إلى 4 نقاط مئوية فقط، مقارنة بست نقاط في أغسطس.
أما في ملف الهجرة فيحظى ترامب بثقة أكبر؛ إذ يتمتع بميزة 14 نقطة، بالرغم من جدل أحدثه بتصريحات مضللة خلال مناظرة في 10 سبتمبر حول المهاجرين الهايتيين.
ويأتي هذا التقدم لهاريس في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع سابق، أجرته "نيويورك تايمز"، أن ترامب يتقدم في أريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا، بينما يحظى تعهده بزيادة الرسوم الجمركية بدعم شعبي في بعض الدوائر؛ ما يوضح تفوُّقه الاقتصادي في هذه الولايات.