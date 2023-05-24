البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين

ما زالت التباينات بين الطرفين تعيق الاتفاق على رفع سقف الدين مع اقتراب الأول من يونيو، وهو التاريخ الذي رجّح مسؤولون أن يكون المهلة الأقصى لتوافر أموال في الخزينة، ما يجعل واشنطن من بعده عُرضة للتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.