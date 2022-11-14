صواريخ إيرانية وطائرة مُسَيرة تستهدف مقار أحزاب كردية بالعراق وتقتل 8

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقرًّا لها، وهي أحزاب خاضت تاريخيًّا تمردًا مسلحًا ضد النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.