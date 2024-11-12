بين وعود ترامب وإمكانات الواقع.. هل ينتهي صراع الشرق الأوسط مع وصول الجمهوريون للبيت الأبيض؟

وفي اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في فلوريدا، ناقش ترامب ما يمكن لإسرائيل فعله في لبنان وغزة قبل تنصيبه في 20 يناير، وما قد يتأجل إلى ما بعده، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".