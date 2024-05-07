"عمليات التجارة البريطانية": وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان عبر منصة "إكس": "تلقينا بلاغًا من ربان سفينة تجارية عن وقوع انفجارين قربه، على بعد 82 ميلاً بحريًا من جنوب عدن".