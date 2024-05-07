"عمليات التجارة البريطانية": وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، تلقيها بلاغًا يفيد بوقوع انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب مدينة عدن اليمنية.
وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان عبر منصة "إكس": "تلقينا بلاغًا من ربان سفينة تجارية عن وقوع انفجارين قربه، على بعد 82 ميلاً بحريًا من جنوب عدن".
وأوضحت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار.
وطالبت الهيئة كافة السفن بتوخي الحذر، وإبلاغها بأي أنشطة مشبوهة قد تتعرض لها، على خلفية الحادث.
ولم تكشف الهيئة البريطانية أي تفاصيل بشأن جنسية السفينة التي أبلغت عن الحادث.