"باتروشيف": روسيا تخوض مواجهة عسكرية مع أمريكا وبريطانيا في أوكرانيا

وأضاف "باتروشيف" في مقابلة أجراها مع صحيفة "أرغومانتي إي فاكتي": "إن الأحداث في أوكرانيا لا تمثل مواجهة بين موسكو وكييف، بل ما يحدث مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو، وخصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".