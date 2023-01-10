"باتروشيف": روسيا تخوض مواجهة عسكرية مع أمريكا وبريطانيا في أوكرانيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم "السبت": "إن الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، هي مواجهة بينها وبين حلف شمال الأطلسي".
وأضاف "باتروشيف" في مقابلة أجراها مع صحيفة "أرغومانتي إي فاكتي": "إن الأحداث في أوكرانيا لا تمثل مواجهة بين موسكو وكييف، بل ما يحدث مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو، وخصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
واتهم الولايات المتحدة بـ"العمل على تقويض الثقافة واللغة الروسية منذ زمن بعيد".
و"باتروشيف" جاسوس سوفياتي سابق، ويعرف الرئيس فلاديمير بوتين منذ سبعينيات القرن الماضي، ويعتبر من المسؤولين المتشددين في دائرة القرار الروسي.
وأقرت الولايات المتحدة مؤخرًا حزمة جديدة من الدعم العسكري لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار، ومنذ بدء الحرب تبرّعت الولايات المتحدة بنحو 24.2 مليار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.