السودان .. مقتل 4 مدنيين في هجوم لـ"الدعم السريع" على مستشفى

أفادت وزارة الصحة السودانية، اليوم (السبت)، بأن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة أم درمان.