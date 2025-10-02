غزة .. 37 شهيدًا منذ فجر اليوم بينهم 9 في قصف تكية طعام بخان يونس

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا وصفت بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد 66,225 مواطنًا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 168,938 آخرين، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض في ظل عجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.