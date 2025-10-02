غزة .. 37 شهيدًا منذ فجر اليوم بينهم 9 في قصف تكية طعام بخان يونس

أعلنت مصادر طبية، وفق وكالة وفا، ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس إلى سبعة وثلاثين شهيدًا، بعد سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.
وأوضحت المصادر أن مستشفى الشفاء استقبل أربعة شهداء، فيما وصل خمسة شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، واثنا عشر شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وشهيد واحد إلى مستشفى العودة في النصيرات، بالإضافة إلى خمسة عشر شهيدًا في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع.
وفي وقت سابق، استشهد تسعة مواطنين بينهم أب وأبناؤه الأربعة وحفيده في قصف استهدف تكية طعام خيرية بمنطقة المواصي شمال غرب خان يونس. كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء قصف منزل جنوب شرق حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأفادت وكالة "وفا" أن عددًا من المواطنين بينهم نساء وأطفال أصيبوا بالاختناق بعد أن أطلقت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قنابل غازية ودخانية على مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، ما تسبب بدخان كثيف داخل المبنى وحالات اختناق وسط صراخات واستغاثات.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا وصفت بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد 66,225 مواطنًا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 168,938 آخرين، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض في ظل عجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.