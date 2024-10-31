"نهاية حقبة وبداية أخرى".. لماذا يهتم العالم بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

أعلن دونالد ترامب أن "التعريفة الجمركية" هي "أجمل كلمة في القاموس، أكثر جمالًا من الحب، أكثر جمالًا من الاحترام"؛ لذلك فإن هذه الانتخابات هي، من بين أمور أخرى، استفتاء على النظام التجاري العالمي بأكمله؛ حيث يختار الناخبون الأمريكيون خيارًا يمكن أن يؤثر على العالم بأسره، ومن المحتمل أن تواصل "هاريس" إذا تم انتخابها، التعريفات الجمركية المستهدفة على البضائع الصينية؛ لأسباب أمنية وطنية، ويعد "ترامب" بوعد أكثر عدوانية بكثير؛ حيث يحدد مستويات التعريفة الجمركية التي لم تشهدها منذ ما يقرب من قرن: 10 إلى 20 في المائة على معظم المنتجات الأجنبية، و60 في المائة أو أكثر على البضائع المصنوعة في الصين.