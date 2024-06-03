26 مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان يدعون جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وأن تحذو حذو 146 دولة عضوة في الأمم المتحدة، وتسعى سياسيًّا ودبلوماسيًّا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال 26 مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان في بيان مشترك: إن هذا الاعتراف حق للشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير كشعب يتمتع بالأمن والسلامة، وأن هذا الاعتراف هو شرط السلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله؛ بدءًا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة، وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح.
وأشار المقررون إلى أن دولة فلسطين تطالب بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967م؛ بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأكدوا أنه اعتبارًا من 28 مايو 2024م؛ تم الاعتراف بدولة فلسطين من قِبَل الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليًّا لتحقيق السلام والأمن؛ مشددين على ضرورة ضمان محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.