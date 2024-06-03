26 مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان يدعون جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين

وقال 26 مقررًا أمميًّا لحقوق الإنسان في بيان مشترك: إن هذا الاعتراف حق للشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير كشعب يتمتع بالأمن والسلامة، وأن هذا الاعتراف هو شرط السلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله؛ بدءًا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة، وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح.