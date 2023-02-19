لا لتصعيد الاحتلال.. الفلسطينيون يعلنون إضرابًا شاملًا وعصيانًا بالضفة والقدس

أغلق الشبان الفلسطينيون، فجر الأحد، عددًا من الشوارع في مدن ومخيمات الضفة الغربية، كما أُعلِن إضراب شامل، وعصيان مدني في بعض أحياء القدس؛ ردًا على التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ويأتي الإضراب ردًا على سياسة العقاب الجماعي، التي يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في هذه المناطق.
وتم إغلاق شوارع مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، والرام، والعيساوية، وجبل المكبر في مدينة القدس، بوضع المتاريس والحجارة؛ لتعطيل أية محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعقب وضع المتاريس، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة أحياء في مدينة القدس؛ منها العيساوية وسلوان، وقام بإزالة المتاريس لفتح الطرق، وهو ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال في عدة مناطق، استخدمت خلالها القنابل المسيلة للدموع ضد الفلسطينيين.
وفي ذات السياق، أعلنت القوى الوطنية والعشائر في المدن والبلدات الفلسطينية، أن العصيان المدني يتضمّن دعوة للعمال الفلسطينيين بعدم التوجه إلى أماكن عملهم في أراضي 48، ومقاطعة أية معاملات مع الجانب الإسرائيلي، ومنها دفع الفواتير، والرسوم، والضرائب، وغيرها، وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط، وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.