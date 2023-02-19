لا لتصعيد الاحتلال.. الفلسطينيون يعلنون إضرابًا شاملًا وعصيانًا بالضفة والقدس

وفي ذات السياق، أعلنت القوى الوطنية والعشائر في المدن والبلدات الفلسطينية، أن العصيان المدني يتضمّن دعوة للعمال الفلسطينيين بعدم التوجه إلى أماكن عملهم في أراضي 48، ومقاطعة أية معاملات مع الجانب الإسرائيلي، ومنها دفع الفواتير، والرسوم، والضرائب، وغيرها، وإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط، وعدم السماح لأي شخص بالمرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.