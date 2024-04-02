أمين عام الأمم المتحدة يدين الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش الهجوم على المباني الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في العاصمة السورية في الأول من أبريل، مؤكداً ضرورة احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقاً للقانون الدولي.
وأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان بأن غوتيرتش يُذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي -بما في ذلك القانون الدولي الإنساني-، مجدداً دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
ودعا الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد، محذراً من أن أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل بما سيخلف عواقب مدمرة على المدنيين الذين شهدوا معاناة غير مسبوقة في سوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وبقية منطقة الشرق الأوسط.