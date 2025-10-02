3 قتلى بهجوم قرب كنيس يهودي في مانشستر والشرطة تعلن الطوارئ

أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص يعتقد أن أحدهم المنفذ، في هجوم وقع قرب كنيس يهودي بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا.
وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت بلاغًا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي" أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، قبل أن تتطور الأحداث إلى مقتل ثلاثة.
وأكد جهاز الإسعاف البريطاني أنه هرع للتعامل مع ما وصفه بـ"حادثة كبرى" في منطقة كرامسال بمدينة مانشستر.
وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل مع حادث وقع خارج كنيس في شارع ميدلتون"، مضيفة أنه "تم استدعاء الشرطة إلى كنيس تجمع هييتون بارك العبراني في شارع ميدلتون عند الساعة 9:31 صباحًا بالتوقيت المحلي بواسطة شاهد أفاد بأن سيارة اندفعت باتجاه المارة".
وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة الطوارئ، مؤكدة أن عناصرها أطلقوا النار على رجل يعتقد أنه منفذ الهجوم، وتمت السيطرة على الوضع.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز" بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير قطع زيارته إلى الدنمارك وعاد على وجه السرعة إلى لندن، حيث سيعقد اجتماعًا عاجلًا للجنة الطوارئ.
وعقب الحادث، قال ستارمير إن "هجوم هذا الصباح صادم للغاية"، مؤكدًا أنه سيترأس اجتماعًا طارئًا في العاصمة، معلنًا نشر تعزيزات شرطية إضافية في المعابد اليهودية في أنحاء البلاد.