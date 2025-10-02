3 قتلى بهجوم قرب كنيس يهودي في مانشستر والشرطة تعلن الطوارئ

وعقب الحادث، قال ستارمير إن "هجوم هذا الصباح صادم للغاية"، مؤكدًا أنه سيترأس اجتماعًا طارئًا في العاصمة، معلنًا نشر تعزيزات شرطية إضافية في المعابد اليهودية في أنحاء البلاد.