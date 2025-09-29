فلسطين ترحب بجهود ترامب "الصادقة" لإنهاء حرب غزة وتؤكد التزامها بسلام شامل قائم على حل الدولتين

وبحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية، فقد أكدت السلطة التزامها بالعمل مع واشنطن ودول المنطقة والشركاء الدوليين لإنهاء الحرب عبر اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتوفير آليات تكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، وتمنع ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وتقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية.