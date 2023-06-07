أكبر عمليات بيع منذ انهيار 2021.. الليرة التركية تسجل هبوطًا تاريخيًّا

وتبشر عودة "شيمشك"، الذي كان وزيرًا للمالية ونائبًا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في خمس سنوات.