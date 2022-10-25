الرئيس الأوكراني يطالب الأوروبيين بـ 38 مليار دولار لتغطية عجز ميزانية بلاده

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم (الثلاثاء)، المجتمع الدولي ببذل جهود مالية لتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار؛ بسبب الغزو الروسي.
ودعا "زيلينسكي" خلال مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا، القادة الأوروبيين على تقديم دعم مالي أكبر لبلاده، بعد أكثر من ثمانية أشهر على إرسال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته لغزو أوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون مهمة جيل يتعين أن تبدأ على الفور، حتى وإن تواصل الغزو الروسي.