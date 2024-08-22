بوتين: أوكرانيا حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية وأبلغنا وكالة الطاقة الذرية

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" قد قال في وقت سابق: إن تهديد الأضرار التي لحقت بمحطة كورسك للطاقة النووية بسبب انتهاكات القوات المسلحة الأوكرانية خطير للغاية. وأعلن عن خطط لزيارة محطة توليد الكهرباء الأسبوع المقبل للتحدث مع إدارتها وتحديد ما إذا كانت الهجمات قد نفذت ضدها.