بوتين: أوكرانيا حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية وأبلغنا وكالة الطاقة الذرية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت ضرب محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرًا إلى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، والتي وعدت بالحضور لتقييم الوضع.
جاء ذلك أثناء اجتماع للرئيس بوتين حول الوضع في المناطق الحدودية الروسية، في ظل الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.
وقال الرئيس الروسي، وفق "روسيا اليوم": "لقد حاول العدو ضرب محطة الطاقة النووية اليوم ليلًا، وتمّ إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووعدوا بالحضور وإرسال متخصصين لتقييم الوضع، وآمل أن يتم ذلك من جانبهم في نهاية المطاف".
وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" قد قال في وقت سابق: إن تهديد الأضرار التي لحقت بمحطة كورسك للطاقة النووية بسبب انتهاكات القوات المسلحة الأوكرانية خطير للغاية. وأعلن عن خطط لزيارة محطة توليد الكهرباء الأسبوع المقبل للتحدث مع إدارتها وتحديد ما إذا كانت الهجمات قد نفذت ضدها.
من جانبها قالت متحدثة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": إنه يجري حاليًّا تحديد إجراءات زيارة غروسي إلى محطة كورسك للطاقة النووية نهاية أغسطس الجاري.