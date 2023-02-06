الأكبر في تاريخ بريطانيا.. عشرات الآلاف من الممرضين يُضرِبون عن العمل

يواجه النظام الصحي البريطاني، اليوم (الاثنين) أكبر إضراب عن العمل في تاريخه؛ إذ قرر عشرات آلاف الممرضين والممرضات والمسعفين التوقف عن العمل.
وبدأ موظفو النظام الصحي الوطني سلسلة من الإضرابات الواسعة في ديسمبر، في حين تجاوز التضخم نسبة 10 في المائة في المملكة المتحدة، لكنها المرة الأولى التي يُضرِب فيها الممرضون والممرضات والمسعفون عن العمل في اليوم نفسه، وهو ما سيتسبب باضطرابات كبيرة في المستشفيات التي تشهد بالأساس وضعًا مقلقًا.
ويشكو الممرضون والممرضات من أن رواتبهم لا تتماشى مع ارتفاع التضخم، الذي شهدته البلاد في العِقد الأخير، بحيث يعجزون عن تسديد فواتيرهم وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسكن.
ويحذرون من أن الممرضين والممرضات المؤهلين يستقيلون بأعداد كبيرة بسبب الضغوط المالية، وهو ما أدى إلى نقص في عدد العاملين، ويعرض هذا الوضع رعاية المرضى للخطر، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتوقف 500 ألف شخص، خلال الأسبوع الماضي، بينهم مدرّسون وعاملون في قطاع النقل وعاملون في قوات الحدود في الموانئ الجوية والبحرية في المملكة المتحدة، عن العمل.