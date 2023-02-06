الأكبر في تاريخ بريطانيا.. عشرات الآلاف من الممرضين يُضرِبون عن العمل

وبدأ موظفو النظام الصحي الوطني سلسلة من الإضرابات الواسعة في ديسمبر، في حين تجاوز التضخم نسبة 10 في المائة في المملكة المتحدة، لكنها المرة الأولى التي يُضرِب فيها الممرضون والممرضات والمسعفون عن العمل في اليوم نفسه، وهو ما سيتسبب باضطرابات كبيرة في المستشفيات التي تشهد بالأساس وضعًا مقلقًا.