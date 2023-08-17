روسيا تعلن إسقاط 3 مُسَيّرات أوكرانية

هذه هي المرة الخامسة على الأقل التي تعلن فيها روسيا إسقاط مُسَيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من أغسطس والسابع منها، إضافة إلى يومي الخميس والسبت الماضيين.