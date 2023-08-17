روسيا تعلن إسقاط 3 مُسَيّرات أوكرانية

هذه هي المرة الخامسة على الأقل التي تعلن فيها روسيا إسقاط مُسَيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من أغسطس والسابع منها، إضافة إلى يومي الخميس والسبت الماضيين.
وقد أعلنت روسيا الأربعاء أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مُسَيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.
وأعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مُسَيرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرًا (02.00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية دون طيار.. في منطقة كالوغا".
وأكدت أن "كل المُسَيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"؛ مشيرة إلى أن الحادث لم يؤدِّ إلى سقوط قتلى أو جرحى.
وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام، أن المُسَيرات تم إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.