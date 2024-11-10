"سيناريو رواندا" متوقَّع.. "صنداي تايمز" تكشف مخطط "ترامب" لترحيل 20 مليون شخص

وأضاف "هومان": أيضًا سيسعى إلى إبرام اتفاقيات تقضي بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى حتى يُبتّ في طلباتهم، على غرار خطة رواندا التي تنصّ على ترحيل اللاجئين في بريطانيا بطريقة غير نظامية إلى تلك الدولة الواقعة شرقي القارة الأفريقية، لحين مراجعة طلبات لجوئهم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتواصل مع دول أخرى.