"سيناريو رواندا" متوقَّع.. "صنداي تايمز" تكشف مخطط "ترامب" لترحيل 20 مليون شخص

أفادت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، بأن إدارة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ستسعى منذ يومها الأول في البيت الأبيض لنشر الجيش الأمريكي من أجل اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في "عمليات محددة الهدف".
وكشفت أن مَن ستُسْنَد إليه هذه المهمة غير المسبوقة من حيث نطاقها هو "توم هومان"، الرئيس السابق لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية إبان ولاية ترامب الأولى؛ حسب ما نقلت "الجزيرة".
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لمراسلتها في الشرق الأوسط "لويز كالاهان"، أن كل المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون شخص، معرضون للترحيل في إطار هذا البرنامج.
وقال "هومان": إن "خلاصة القول أنك إن كنت دخلت هذه البلاد "الولايات المتحدة" بشكل غير قانوني، فأنت لست خارج نطاق البرنامج.. وعليك أن تحدد أولوياتك أولًا. ولكن أكرر: أن دخولك إلى هذا البلد بطريقة غير نظامية يُعدُّ جريمة".
كما صرّح للصنداي تايمز قائلًا: إنه سيُقدم على إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بالكامل، وبناء جدار، وإعادة تفعيل برنامج ترامب المسمى "البقاء في المكسيك"، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس المنتخب في وقت سابق، وبموجبه كان المهاجرون ينتظرون عبر الحدود لحين الفراغ من معالجة طلبات لجوئهم.
وأضاف "هومان": أيضًا سيسعى إلى إبرام اتفاقيات تقضي بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى حتى يُبتّ في طلباتهم، على غرار خطة رواندا التي تنصّ على ترحيل اللاجئين في بريطانيا بطريقة غير نظامية إلى تلك الدولة الواقعة شرقي القارة الأفريقية، لحين مراجعة طلبات لجوئهم، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتواصل مع دول أخرى.
ونفى مزاعم أنّ الإدارة ستبني "معسكرات اعتقال" لاحتجاز ملايين الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في عمليات تمشيط واسعة النطاق للأحياء السكنية.