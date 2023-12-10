بقذيفة أفراد وعبوة "رعدية".. "القسام" تعلن استهداف قوتين إسرائيليتين شمالي غزة

وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت في المجمل، إلى 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.