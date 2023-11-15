مصر.. الاستعداد لاستقبال 63 طفلاً حديث الولادة من غزة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تعمل على استقبال 36 طفلاً من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وصرح وزير الصحة خالد عبد الغفار، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء أنه "طُلب منا استقبال 36 طفلاً حديثي الولادة في الحاضنات. أعمل مع فريقي ومع (السلطات) لمحاولة نقلهم إلى هنا في أقرب وقت ممكن".
وتابع أن لدى الوزارة 36 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة محمولة، تنتظر على الحدود لاستقبال هؤلاء الأطفال، وإحضارهم على الفور إلى مستشفياتنا.
ووصف عبد الغفار عملية نقل الأطفال بالخطيرة، موضحا أن النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا، لأن الجانب الفلسطيني بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور.
وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أبلغته بأنهم يحاولون وضع 3 أطفال في حاضنة واحدة، لأنهم لا يملكون القدر الكافي من الطاقة لدعمهم.
وأكد أن الهلال الأحمر المصري مستعد عند معبر رفح الحدودي لاستقبال الأطفال، وأن الوقت مهم وكل دقيقة تمضي دون نقلهم تزداد فيها فرص فقدان حياتهم.