مصر.. الاستعداد لاستقبال 63 طفلاً حديث الولادة من غزة

ووصف عبد الغفار عملية نقل الأطفال بالخطيرة، موضحا أن النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا، لأن الجانب الفلسطيني بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور.