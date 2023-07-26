إيهود أولمرت: هناك تهديد خطير وجدّي لم يحدث من قبل ونحن نتجه إلى حرب أهلية الآن

قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الاثنين، في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية: إن إسرائيل "تتجه نحو حرب أهلية" بعد إقرار الكنيست بند "حجة المعقولية" في خطة التغييرات القضائية المثيرة للجدل.