استئناف محادثات هدنة غزة في القاهرة غداً

تُستأنف في القاهرة غداً (الأحد) المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة بعد حوالى ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة المدمر، الذي بات على شفير المجاعة.
ويتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بيل بيرنز، إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات المرتقبة.
وأفادت "حماس" بأن وفدها سيتوجه إلى القاهرة غداً من أجل محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم ذكر اسمه، قد ذكر أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كتب للرئيس المصري وأمير قطر بشأن وضع المحادثات وحضهما على الحصول على التزامات من حماس بالموافقة على اتفاق والالتزام به".