استئناف محادثات هدنة غزة في القاهرة غداً

تُستأنف في القاهرة غداً (الأحد) المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة بعد حوالى ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة المدمر، الذي بات على شفير المجاعة.