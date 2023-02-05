وزير الخارجية البريطاني: تسليح أوكرانيا ضد روسيا أسرع طريق لتحقيق السلام

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم (الأحد)، أن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هو أسرع طريق لتحقيق السلام.
وقال "كليفرلي" في مقال نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا": "مثل كل الحكام المستبدين لا يستجيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا للقوة في خصومه"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن تزويد الأوكرانيين بالأدوات، التي يحتاجونها لإنهاء المهمة هو أسرع طريق بل هو السبيل الوحيد في الواقع إلى السلام".
وأعرب عن سعادته بموافقة ألمانيا والولايات المتحدة على إرسال دبابات إلى أوكرانيا.