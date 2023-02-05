وزير الخارجية البريطاني: تسليح أوكرانيا ضد روسيا أسرع طريق لتحقيق السلام

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم (الأحد)، أن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هو أسرع طريق لتحقيق السلام.