الأونروا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتؤكد امتلاكها مساعدات غذائية تكفي 3 أشهر

وأكد المدير العام للوكالة فيليب لازاريني استعداد الأونروا لإدخال المساعدات إلى غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات السكان، موضحًا أن لدى الوكالة طعامًا وأدوية وإمدادات أساسية تكفي لجميع السكان لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ظل إعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة في القطاع.