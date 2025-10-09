الأونروا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتؤكد امتلاكها مساعدات غذائية تكفي 3 أشهر

رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واصفةً إياه بأنه يثير ارتياحًا كبيرًا بعد أشهر من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
وأكد المدير العام للوكالة فيليب لازاريني استعداد الأونروا لإدخال المساعدات إلى غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات السكان، موضحًا أن لدى الوكالة طعامًا وأدوية وإمدادات أساسية تكفي لجميع السكان لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في ظل إعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة في القطاع.
وأشار لازاريني إلى أن الأونروا ما زالت تعمل من خلال نحو 12 ألف موظف في غزة، مؤكدًا أن فرقها الميدانية ضرورية لتنفيذ الاتفاق وضمان استمرار الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأوضح أن أكثر من 660 ألف طفل في غزة يتطلعون بلهفة للعودة إلى المدرسة، وأن معلمي الأونروا مستعدون لاستقبالهم ومساعدتهم مع استئناف العملية التعليمية.
ودعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم الأونروا خلال هذه المرحلة الحساسة، لمواصلة جهودها في تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المتضررين.