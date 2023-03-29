إسرائيل تُطلق قمراً اصطناعياً للتجسس

وأطلقت إسرائيل أول قمر اصطناعي لها "أوفيك 1" إلى الفضاء في عام 1988، ولم تبدأ إسرائيل إلا بعد سبع سنوات في عام 1995، في إطلاق قمر اصطناعي استطلاعي إلى الفضاء قادر على تصوير الأرض.