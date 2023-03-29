إسرائيل تُطلق قمراً اصطناعياً للتجسس

أعلنت وزارة الدفاع بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إطلاق قمر اصطناعي للتجسس إلى الفضاء، مشيرة إلى أنه سيوفر صوراً ذات جودة أفضل من سابقاتها للمناطق المستهدفة.
وقالت الوزارة "إن أوفيك 13 قمر اصطناعي للمراقبة بقدرات متطورة، وبعد دخوله مدار الأرض، سيخضع القمر الاصطناعي لسلسلة من الفحوصات التي تهدف إلى التحقق من سلامته الهيكلية ومستوى أدائه".
ويعد "أوفيك 13" الأحدث في سلسلة أصول المراقبة الإسرائيلية في الفضاء، بحسب "روسيا اليوم".
وأطلقت إسرائيل أول قمر اصطناعي لها "أوفيك 1" إلى الفضاء في عام 1988، ولم تبدأ إسرائيل إلا بعد سبع سنوات في عام 1995، في إطلاق قمر اصطناعي استطلاعي إلى الفضاء قادر على تصوير الأرض.