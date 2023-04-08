مستوطنون ينفّذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، اليوم، في اعتداءات للمستوطنين على نابلس والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية كيسان قرب مدينة لحم، واعتدوا على المزارعين؛ مما أدى إلى إصابة مزارع بجروح، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله بعد إصابته، مشيرة إلى أن المستوطنين في جنوب مدينة الخليل قاموا بمهاجمة وتحطيم واجهات عدة لمركبات المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت: أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل لليوم الثاني على التوالي فرض إغلاقها الشامل على منطقة الأغوار، وقامت بإغلاق عدة طرق بالسواتر الترابية.