مستوطنون ينفّذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية كيسان قرب مدينة لحم، واعتدوا على المزارعين؛ مما أدى إلى إصابة مزارع بجروح، وقامت قوات الاحتلال باعتقاله بعد إصابته، مشيرة إلى أن المستوطنين في جنوب مدينة الخليل قاموا بمهاجمة وتحطيم واجهات عدة لمركبات المواطنين الفلسطينيين.