قرصنة إلكترونية لشاشات مطار بيروت.. وتوجيه رسائل إلى "نصر الله"

تعرضت شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى قرصنة إلكترونية، وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، باسم الرب والشعب"، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.