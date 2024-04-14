"موسكو": الهجوم الإيراني على إسرائيل دفاع عن النفس

وأشارت وفق "روسيا اليوم" إلى أنها حذّرت مرارًا من أن الفشل في حل الأزمات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى زيادة التوتر.