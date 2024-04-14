العالم
"موسكو": الهجوم الإيراني على إسرائيل دفاع عن النفس
قالت: الفشل في حل الأزمات بالمنطقة سيؤدي إلى زيادة التوتر
اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل؛ جاء في إطار حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الجديد والخطير في المنطقة، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
وأشارت وفق "روسيا اليوم" إلى أنها حذّرت مرارًا من أن الفشل في حل الأزمات في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى زيادة التوتر.