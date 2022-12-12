القضاء الأمريكي يحاكم "الليبي" المشتبه بتفجير لوكيربي اليوم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي، الذي يشتبه في أنه صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصًا على متن رحلة بان أمريكان 103 فوق لوكيربي بأسكتلندا عام 1988 سيمثل، اليوم (الاثنين) أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.
ومن المقرر مثول "المريمي"، مبدئيًا أمام قاضي التحقيق الأمريكي روبن ميريويذر الساعة الواحدة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لـ"رويترز".
واعتقل "المريمي" مطلع الأسبوع في ليبيا بعد ما يقرب من 34 عامًا من انفجار قنبلة على متن طائرة بوينج 747 كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصًا و11 شخصًا على الأرض.
و"المريمي" هو واحدٌ من ثلاثة أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أمريكيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988.