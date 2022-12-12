القضاء الأمريكي يحاكم "الليبي" المشتبه بتفجير لوكيربي اليوم

واعتقل "المريمي" مطلع الأسبوع في ليبيا بعد ما يقرب من 34 عامًا من انفجار قنبلة على متن طائرة بوينج 747 كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصًا و11 شخصًا على الأرض.