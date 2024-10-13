استعادت معزز الدفع للقاعدة.. "سبيس إكس" تنجح في اختبار أكبر صاروخ فضائي

وارتفع صاروخ ستارشب الفارغ، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 121 مترًا، عند شروق الشمس من الطرف الجنوبي لتكساس بالقرب من الحدود المكسيكية، وانحنى فوق خليج المكسيك، مثل الأربعة صواريخ ستارشب، التي سبقته، والتي انتهت بتدميرها، إما بعد الإقلاع مباشرة أو أثناء هبوطها في البحر، وكان الأخير، في يونيو، الأكثر نجاحًا حتى الآن؛ حيث أكمل رحلته دون أن ينفجر.