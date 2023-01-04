فرنسا: اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى مثير للقلق ويجب الحفاظ على الوضع القائم

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان غداة تصريحات أخرى مماثلة لاسيما من جانب الولايات المتحدة وألمانيا: "إن فرنسا تذكر بضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، وتؤكد أهمية دور الأردن المحدد في هذا الصدد".