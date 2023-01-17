الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم التمركز في خمسة مرافق نووية أوكرانية

وأضاف "غروسي": "نترك الآن مجموعة من الخبراء الذين سيبقون هنا بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن موظفي الوكالة "سيعملون جنبًا إلى جنب مع مضيفينا الأوكرانيين؛ لتسهيل بعض الدعم الفني وتسليم المعدات، والتأكد من أن كل هذه المرافق قادرة على الاستمرار في العمل بشكل طبيعي ودون أي مشاكل".