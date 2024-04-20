روسيا تخلي مناطق جديدة بسبب الفيضانات

وتتعرض منطقة الأورال الروسية وشمال كازاخستان في كثير من الأحيان لفيضانات في هذا الوقت من العام، لكنها تشهد هذا العام أسوأ أحوال تم تسجيلها، وقالت السلطات في كورجان إن منسوب نهر توبول تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994، وفق موقع "العربية نت".