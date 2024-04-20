روسيا تخلي مناطق جديدة بسبب الفيضانات

أمرت السلطات الروسية في جبال الأورال، اليوم السبت، بعمليات إخلاء لعدد من المناطق بسبب ارتفاع منسوب الأنهار بعد ذوبان كميات كبيرة من الثلوج وتساقط أمطار غزيرة على أرض غمرتها المياه بالفعل قبل الشتاء.
وتتعرض منطقة الأورال الروسية وشمال كازاخستان في كثير من الأحيان لفيضانات في هذا الوقت من العام، لكنها تشهد هذا العام أسوأ أحوال تم تسجيلها، وقالت السلطات في كورجان إن منسوب نهر توبول تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994، وفق موقع "العربية نت".
وقالت السلطات عبر تطبيق تليغرام: "حان الوقت لجمع المتعلقات والوثائق وإيجاد مكان للحيوانات الأليفة"، وحثت الناس على مغادرة المناطق الخطرة.
ويوجد في كورجان جزء رئيسي من المجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو مصنع عملاق ينتج مركبات مشاة قتالية للجيش، والتي يتزايد الطلب عليها من أجل الحرب في أوكرانيا.
وقالت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن خدمات الطوارئ إن منسوب المياه في نهر توبول من المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وقالت السلطات في أورينبورغ، وهي منطقة أخرى تضررت من الفيضانات، إن مستويات المياه تراجعت.
واستأنفت مصفاة أورسك للنفط أمس الجمعة إنتاج الوقود، بعد التوقف بسبب الفيضانات. وكانت المصفاة الموجودة في أورينبورغ قد أعلنت في وقت سابق حالة القوة القاهرة على إمدادات الوقود اعتباراً من الثامن من أبريل الجاري.