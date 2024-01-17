دعمًا للعراق.. جلسة طارئة للجامعة العربية لبحث العدوان الإيراني على أربيل

قرّرت جامعةُ الدول العربية، اليوم "الأربعاء"، عقدَ جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني على مدينة أربيل؛ بحسب ما أفادت الخارجية العراقية.
وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في منشور على منصة "إكس"، أن الجامعة العربية ستعقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني على أربيل، وأن أمينها العام أحمد أبو الغيط أدان الضربة.
وبيّنت الوزارة أن الجامعة ستعتمد قرارًا بشأن إدانة العدوان الإيراني على العراق، ودعم موقف العراق وحقّه المشروع في التأكيد على احترام أمنه وسيادته.
وأدّى قصفٌ جوي إيراني على مناطق سكنية في مدينة أربيل شمالي العراق، الاثنين الماضي؛ إلى مقتل عدد من المدنيين.