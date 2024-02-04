"بايدن" في خطر.. استطلاع جديد يكشف تقدُّم "ترامب" بفارق واسع في كل الملفات

على الرغم من الاقتصاد المتنامي، وقلة المعارضة لترشيح حزبه، يواجه الرئيس جو بايدن ناخبين غير راضين، ومناخًا سياسيًّا صعبًا قبل تسعة أشهر من إعادة انتخابه، وفقًا لاستطلاع وطني جديد، أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.