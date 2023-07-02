قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مستودعات "حزب الله" بريف حمص

وبحسب المرصد، فقد استهدفت إسرائيل، الأراضي السورية، خلال عام 2023، بـ19 هجومًا؛ 15 منها جوية و4 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 42 هدفًا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز وآليات، كما تسببت تلك الضربات في مقتل 49 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 42 آخرين منهم بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.