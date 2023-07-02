قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مستودعات "حزب الله" بريف حمص

أسفرت الغارة الإسرائيلية ليل السبت الأحد على ريف حمص، عن مقتل وإصابة 5 عناصر من المليشيات الإيرانية وتدمير مستودعات ذخيرة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد: إن إسرائيل استهدفت مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لمليشيا "حزب الله" اللبناني في قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية".
وأضاف؛ وفق موقع 24: "استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة الدفاع الجوي S200 في القدموس بريف طرطوس بعدة صواريخ؛ تزامنًا مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد المرصد بوقوع انفجارات عنيفة هزت محافظة حمص وريفها الشمالي؛ مشيرًا إلى أن "ضربات إسرائيلية طالت أطراف حمص الشمالية الشرقية في مناطق تُعتبر حاضنة شعبية لـ(حزب الله) اللبناني".
ويرجّح المرصد وجود مستودعات ذخيرة تابعة للمليشيات الإيرانية، وسط تصدي الدفاعات الجوية السورية وسماع أصوات سيارات إسعاف متجهة للمواقع المستهدفة.
وبحسب المرصد، فقد استهدفت إسرائيل، الأراضي السورية، خلال عام 2023، بـ19 هجومًا؛ 15 منها جوية و4 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 42 هدفًا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات ومراكز وآليات، كما تسببت تلك الضربات في مقتل 49 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 42 آخرين منهم بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.
وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت "بطارية الدفاع الجوي" التي أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات نحو الأراضي المحتلة.