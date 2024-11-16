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بـ3 مجازر جديدة.. حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 43.799 شهيدًا
تسجيل استشهاد 35 شخصًا وإصابة 111 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى 43.799 شهيدًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر -وفق وكالة الأنباء الفلسطينية- أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 103.601؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدًا، و111 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.