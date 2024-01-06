"صحة غزة": ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "22.722" شهيدًا و"58.166" مصابًا

وبحسب وكالة "وفا" للأنباء: استشهد عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مواقع مختلفة في قطاع غزة، جوًّا، وبرًّا، وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ"92".