مستشفيات غزة تسجل 4 وفيات نتيجة المجاعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت مستشفيات قطاع غزة، 4 حالات وفاة، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع قد ارتفع إلى (435)، من بينها (147) طفلًا.
يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء التغذية والمجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني (900) ألف طفل في غزة الجوع، (70) ألفًا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (65,141) شهيدًا و(165,925) مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن من بين الحصيلة (12,590) شهيدًا و(53,884) مصابًا منذ الثامن عشر من مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى وصول (79) شهيدًا و(282) مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، كما وصل (9) شهداء و(33) مصابًا من منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي الشهداء إلى (1,060) شهيدًا، وأكثر من (7,207) مصابين.