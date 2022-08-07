حياة بلا جوّال أو تلفاز.. "أزمة تايوان" تهز العالم وتهدّد عرش الإلكترونيات!

ويوضح محلل الأسواق العالمية، رائد الخضر، أن صناعة الرقائق الإلكترونية عانت في وقت سابق ضغوطاً عدة تتلخص في توقف حركة الإنتاج مع تفشي وباء كوفيد-19 عام 2020، حيث استمرت الإغلاقات لمدة عامين، كما تسبب الوباء في كسر سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة الشحن عشرة أضعاف على أساس سنوي، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على تلك الرقائق بسبب العمل من المنزل، الذي أدى لزيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية، بحسب "سكاي نيوز عربية".