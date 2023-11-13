رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون يعود للحكومة البريطانية وزيرًا للخارجية

وضِمن التعديلات التي يُجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل؛ عَيّن وزيرَ الخارجية جيمس كليرفرلي وزيرًا للداخلية بدلًا من وزيرة الداخلية المُقالة المثيرة للجدل سويلا بريفرمان.