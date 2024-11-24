في موقع سري.. الاستخبارات الأوكرانية تكشف عن حطام صاروخ "أوريشنيك" الروسي

كشف جهاز الاستخبارات الأوكراني عن حطام صاروخ باليستي روسي جديد من طراز "أوريشنيك"، والذي أُطلق لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. الصاروخ، الذي قصف مصنعًا عسكريًا في دنيبرو وسط أوكرانيا، جاء ردًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام كييف لصواريخ غربية ضد الأراضي الروسية.