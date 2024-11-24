في موقع سري.. الاستخبارات الأوكرانية تكشف عن حطام صاروخ "أوريشنيك" الروسي

كشف جهاز الاستخبارات الأوكراني عن حطام صاروخ باليستي روسي جديد من طراز "أوريشنيك"، والذي أُطلق لأول مرة منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. الصاروخ، الذي قصف مصنعًا عسكريًا في دنيبرو وسط أوكرانيا، جاء ردًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام كييف لصواريخ غربية ضد الأراضي الروسية.
وبحسب الاستخبارات الأوكرانية، تم العثور على الحطام المعدني في موقع سري، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد مثل هذا المقذوف سابقًا منذ بداية النزاع في فبراير 2022.
وأوضح المحققون أن الصاروخ، الذي تم الكشف عنه لأول مرة، يتوافق مع مواصفات "أوريشنيك" المتوسط المدى، الذي أعلن بوتين أن مداه يصل إلى 5500 كيلومتر.
في كلمة له، أكد بوتين استعداد موسكو لتوسيع استخدام هذا الصاروخ، مشيرًا إلى أن مخزون "أوريشنيك" جاهز للاستخدام ويجري إنتاج كميات كبيرة منه لمواصلة اختباره في الظروف القتالية.