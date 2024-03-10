أمريكا ترسل سفينة لإنشاء ميناء مساعدات على ساحل غزة

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان، أن السفينة الجنرال فرانك بيسون غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا، أمس بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً.