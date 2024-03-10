أمريكا ترسل سفينة لإنشاء ميناء مساعدات على ساحل غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، اليوم (الأحد)، انطلاق سفينة الدعم "فرانك بيسون" في طريقها إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إنسانية لغزة، وحمل معدات أولية لإنشاء ميناء مساعدات مؤقت على ساحل غزة.
وأوضحت "سنتكوم"، في بيان، أن السفينة الجنرال فرانك بيسون غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا، أمس بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً.
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في خطاب "حالة الاتحاد"، الخميس الماضي أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات من الغذاء والماء والدواء، التي يحتاجها القطاع المحاصر بشدة.