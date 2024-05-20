تحركات أمريكية لعرقلة العدالة.. واشنطن تلوح بـ"الترهيب" بعد إصدار "الجنائية الدولية" أوامر اعتقال إسرائيلية

ووصف رئيس وزراء دولة الاحتلال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ"الـفضيحة". وقال "نتنياهو" إن "هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل"، عن الحرب التي تشنها على غزة، التي قُتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصارًا وتجويعًا مستمرًّا، ولاسيما بعد سيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد الذي كانت تصل عن طريقه المساعدات الإنسانية إلى القطاع الجريح.