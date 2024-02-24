بعد تعقب سنوات في الخارج.. العراق يقبض على اثنين من أخطر قيادات "داعش"

وأضاف أن القيادي الأول هو عصام عبدعلي سعيدان، وكنيته "أبو زيد"، وهو المسؤول عن الأنشطة الإعلامية لـ"داعش" في الفلوجة من بعد عام 2014؛ بينما القيادي الآخر هو بشير عبدعلي سعيدان وكنيته "أبو أحمد اتصالات"، وهو المسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لـ"داعش" في الفلوجة من بعد 2014، وكان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات "داعش".