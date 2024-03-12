أمريكا تعلن فرض عقوبات خاصة بـ"مكافحة إرهاب" على 4 أفراد في إيران

وذكرت مسودة نتائج قمة أوروبية مقرر عقدها الأسبوع المقبل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي مستعدون للردّ على إيران بإجراءات جديدة وكبيرة، وسط تقارير تشير إلى أن طهران قد ترسل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا؛ وفقًا للعربية نت.